Güney Kore’de çift, sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu ‘yanlışlıkla’ boyadı
Güney Kore’de sanat galerisini ziyaret eden çift, duvarda asılı duran 500 bin dolar değerindeki tabloya boya sürdü. Gözaltına alınan çift, polise verdiği ifadede, tablonun 'katılımcı sanat eseri' olduğunu düşündüklerini, bu yüzden boyadıklarını söyledi. Polisten yapılan açıklamada, tablonun önündeki boya kutularının sanat eserinin bir parçası olduğu, bu kutuların önünde de uyarı olarak "Dokunmayın" yazısının bulunduğu açıkladı. Galerinin yöneticisi Kang Wook, "Katılımcı sanat olarak bunu yapmalarına izin verildiğini düşündüler ve hata yaptılar. Şu anda sanatçıyla eski haline getirilip getirilemeyeceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
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NTV 03.04.2021 - 11:58| Son Güncelleme : 03.04.2021 - 12:13
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