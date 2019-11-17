Haldun Dormen: Türk tiyatrosu güneşini kaybetti (Yıldız Kenter'e veda)
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti. Sanatçı Haldun Dormen, NTV canlı yayınında hayatını kaybeden Yıldız Kenter'i anlattı.
NTV Haber 17.11.2019 - 20:22| Son Güncelleme : 18.11.2019 - 09:44
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