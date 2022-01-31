Halo'nun fragmanı yayınlandı

Paramount+, AFC şampiyonluk maçının devre arasında XBox'ın sevilen video serisi Halo'nun uzun süredir beklenen dizi uyarlamasından fragman yayınladı. Dizi, 24 Mart'tan itibaren Paramount+ ekranlarında olacak.
Abone ol
Paylaş
Haberler 31.01.2022 - 13:56| Son Güncelleme : 31.01.2022 - 14:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.