Halo'nun fragmanı yayınlandı

Paramount+, AFC şampiyonluk maçının devre arasında XBox'ın sevilen video serisi Halo'nun uzun süredir beklenen dizi uyarlamasından fragman yayınladı. Dizi, 24 Mart'tan itibaren Paramount+ ekranlarında olacak.

Haberler 31.01.2022 - 13:56 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 14:01

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