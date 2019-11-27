Haluk Bilginer: 20 yıl sonra tekrar izleniyorsan başarıdır
Emmy kazanan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi. Bilginer bir gazetecinin "Popülerlik sizce başarı mıdır?" sorusu üzerine "Hayır popülerlik başarı değildir. Başarı işin kalitesi ve kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir yıl sonra unutuluyorsa başarılı değildir. 20 yıl sonra tekrar izleniyorsa çok başarılıdır" yanıtını verdi.
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