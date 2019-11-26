Haluk Bilginer'e Emmy ödülü (Şahsiyet'in yönetmeni Onur Saylak NTV'ye konuştu)
Oyuncu Haluk Bilginer, puhutv'de yayınlanan 'Şahsiyet' dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödül törenine katılan filmin yönetmeni Omur Saylak, duygularını NTV'ye anlattı.
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