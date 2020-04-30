Hanna 2. sezon tanıtımı

Eski bir CIA ajanının hastaneden kaçırıp kusursuz suikastçı olarak yetiştirdiği bir kızın öyküsünü anlatan Hanna'nın 2. sezon tanıtımı yayınlandı. Esme Creed-Miles, Joel Kinnaman ve Mireille'nin başrolünde olduğu dizi Amazon tarafından 3 temmuzda seyirciyle buluşturulacak.

30.04.2020 - 14:05 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 14:14

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