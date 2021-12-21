Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü Return to Hogwarts'tan yeni fragman
J.K. Rowling’in fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter film serisinin oyuncuları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, serinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın vizyona girişinin 20. yıl dönümünü kutlamak için yeniden bir araya geldi. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts'tan (Hogwarts’a Dönüş) yeni fragman yayınlandı.
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Haberler 21.12.2021 - 16:29| Son Güncelleme : 21.12.2021 - 16:40
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