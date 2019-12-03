Hastanede "Star Wars" özel gösterimi

Star Wars (Yıldız savaşları) serisinin son filmi 20 Aralık'ta gösterime girecek. İngiltere'de bir hastanede tedavi gören, durumu ağır bir grup hastanın isteği üzerine filmin yapımcısı şirket onlar için hastanede özel bir gösterim yaptı. Filmin hayranlarından oluşan grup, büyük bir keyifle serinin yeni filmini izlerken film karakterlerinin kostümleriyle hastaneye gelen şirket yetkilileri de hastaların mutluluğunu perçinledi. "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi" isimli serinin 9'uncu filmi, Star Wars hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. (Dünyanın Haberi, NTV)

Star Wars: Skywalker'in Yükselişi'nden (The Rise of Skywalker) yeni tanıtım

DİĞER VİDEOLAR