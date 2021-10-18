Clint Barton ile genç kahraman adayı Kate Bishop'ın maceralarını anlatacak Marvel'in yeni dizisi Hawkeye'dan yeni fragman yayınlandı. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki'den sonra Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen kahramanlarından olan Hawkeye 24 Kasım'da seyirciyle buluşacak.
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Haberler 18.10.2021 - 10:20| Son Güncelleme : 18.10.2021 - 10:23
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