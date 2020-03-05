Hayal Adası / Fantasy Island fragmanı

Mr.Roarke’ın biz biçareler için ıssızda kurduğu Hayal Adası’nda yaşananları anlatan TRT’de de yayınlanan eski dizi, aynı adla şimdi beyazperdede. Hayallerini gerçekleştirmek için adaya gelen bir grup orta halli vatandaşı, orta halli ünlüler canlandırıyor. Hayal etmenin sonu yok. Geçmişte halledemediğin ne varsa, ayağına gelen fırsat sayesinde pişmanlığını, öfkeni, arzularını tedavi ve tedarik ediyor bu ada. Bir zaman sonra ‘ya başkasının hayalindeysek’ önermesiyle birlikte kabus adasına dönüşüyor, bu güzelim cennet köşesi. Jeff Wadlow yönetiyor, Lucy Hale, Maggie Q, Michael Pena oynuyor.
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05.03.2020 - 14:05| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 14:10
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