Hayalet Avcıları: Öteki Dünya fragmanı

Carrie Coon, Finn Wolfhard ve Mckenna Grace'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya" adlı film, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.
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Haberler 18.11.2021 - 17:23| Son Güncelleme : 18.11.2021 - 17:24
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