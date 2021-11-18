Hayalet Avcıları: Öteki Dünya fragmanı

Carrie Coon, Finn Wolfhard ve Mckenna Grace'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya" adlı film, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

Haberler 18.11.2021 - 17:23 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 17:24

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