Hazal Kaya'lı Benden Ne Olur filminden ilk fragman

Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın başrollerinde yer aldığı, iddialı romantik komedi Benden Ne Olur'un ilk fragmanı yayınlandı. Aslı T. Kızmaz'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, 26 Kasım'da gösterime girecek. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy'un oturduğu filmin senaryosunu Aslı T. Kızmaz ve Müge Öztürk birlikte kaleme aldı.

05.09.2021 - 14:57 | Son Güncelleme : 05.09.2021 - 15:01

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