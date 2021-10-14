Hep Yek 4: Bela Okuma Altan fragmanı

Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 16:39 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 16:40

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