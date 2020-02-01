Hızlı ve Öfkeli 9'dan ilk fragman

Vin Diesel (Dominic Toretto/Dom) ve Michelle Rodriguez (Letty Ortiz) ikilisinin son bölümlerde başrolünde yer aldığı gişe rekortmeni seri Hızlı ve Öfkeli 9'un (Fast Furious 9) ilk uzun soluklu fragman yayınlandı. 22 Mayıs’ta vizyona girecek filmde Dominic bu sefer kardeşi ile karşı karşıya.

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