Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni fragman

Sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden Hızlı ve Öfkeli'nin 9. filminden yeni bir fragman yayınlandı. Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlu Brian’ı korumak için kardeşi Jakob’a (John Cena) karşı mücadele veriyor.

15.04.2021 - 07:17 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 07:32

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