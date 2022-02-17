Hollywood'lu Türk fragmanı

Murat Ünal'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Hollywood'lu Türk", ön yargılardan kurtulmak ve çok istediği oyunculuk kariyerinde basamak atlayabilmek için İtalyan olduğu yalanını söyleyen ve bunu devam ettirmek zorunda kalan Alper'in hikâyesini anlatıyor.
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Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 14:38| Son Güncelleme : 17.02.2022 - 14:58
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