Hong Konglu sanatçı eserlerini tuvalet kağıtlarına çiziyor
Salgının ilk günlerinde insanların kapış kapış aldığı tuvalet kağıtları, Hong Kong'da birer sanat eserine dönüştürüldü. Eserlerini, porselen vazolar yerine tuvalet kağıtlarına çizen sanatçı, salgın bittiğinde yaşananları hatırlatacak bir şeyler yapmaya çalıştığını söylüyor.
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NTV 23.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 15:12
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