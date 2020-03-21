İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel anısına türkü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefatının 47. yılında anılan halk ozanı Aşık Veysel'e ithafen, Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz türküsünü söyledi. Sözü ve müziği Aşık Veysel'e ait olan türküyü bağlama çalarak icra eden Kalın, "Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıl dönümünde en sevilen eserlerinden biri ile anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

21.03.2020 - 14:46 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 15:12

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