İletişim Başkanlığı'ndan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi, Taksim'de vatandaşların ziyaretine açıldı. Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğraf sergileniyor. Sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.
NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.12.2019 - 00:51| Son Güncelleme : 24.12.2019 - 00:54
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