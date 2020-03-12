İlk Aşk / First Love fragmanı

Japonya’nın en asi adamlarından Takashi Miike yakuzalar, şiddet, garip mizah duygusu gibi bilindik araçların yanına bu kez romantizmi de koyuyor. Paranoyak bir boksör ile tacizci babasından kaçan bağımlı bir sokak kızı arasında yaşanan romantizm ne kadar romantik olabilirse tabii. Yönetmenin rahatsız edici mizah anlayışı ve şiddeti kullanış biçimindeki özgürlüğü, yavaş yavaş ilerleyen romantizmle birlikte beyazperdeye yansıyor. Bol yakuzalı ve mafyalı filmde Becky, Masataka Kubota, Nao Ohmari, Sakurako Konishi, Mami Fujioka, Shôta Sometani, Jun Murakami, Sansei Shiomi, Seiyô Uchino rol alıyor.
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12.03.2020 - 14:53| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 15:02
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