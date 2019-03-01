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İlk son dakika haberini anlatan belgesel

01.03.2019 - 17:11

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1911 yılında Sidney Sokağı'nda yaşanan çatışma dünyanın ilk son dakika haberi olarak tarihe geçmişti. Yeni bir belgesel için siyah beyaz görüntüleri renklendiren uzmanlar, kayıtlarda İngiltere'nin Eski Başbakanı Winston Churchill'e de rastladı. O dönemde İçişleri Bakanı olan Churchill, sokağın başında olayı izlerken görülüyor. Bölgedeki kuyumcu dükkanlarını soyan ve 3 polisi öldüren Letonyalı iki saldırgan, Sidney Sokağı Çatışması adı verilen operasyonla etkisiz hale getirilmşti. (Dünyanın Haberi, NTV)

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