İngiliz yönetmen Guy Ritche'den Türkçe teşekkür

Dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritche, "Five Eyes" filminin çekimleri için bulunduğu Türkiye'ye olan sevgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de çekinlen fotoğraflarını paylaşan ünlü yönetmen, gönderisinde Türkçe teşekkür etti.
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NTV 19.03.2021 - 12:11| Son Güncelleme : 19.03.2021 - 16:44
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