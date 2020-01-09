Islıkçılar / The Whistlers fragmanı

İlk gösterimini Cannes Film Festivali’nde yapan, Filmekimi kapsamında gösterilen film Corneliu Porumboiu imzasını taşıyor. Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Antonio Buil, Agusti Villaronga, Sabin Tambrea, George Pisterneanu’nun rol aldığı filmde mafya babasını hapisten kaçırmak zorunda kalan polis memuru Cristi’nin Kanarya Adaları'na has ıslık dilini öğrenmek üzere harekete geçiş hikayesini anlatıyor.

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