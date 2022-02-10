İsmetse Olur fragmanı

Umut Kaya'nın yönettiği, Turan Özdemir, Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan ve Aytaç Özgür gibi isimlerin rol aldığı yerli komedi filmi 'İsmetse Olur', Kısmetli köyüne bir grup yabancının gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 17:17 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 17:20

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