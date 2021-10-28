İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları fragmanı

Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas ve Bartu Kerem Yüksel'in seslendirmelerini yaptığı film, 1920 yılına ışınlanarak kötü planlarını uygulamaya çalışan Gürgen ile Azmi'ye engel olmak için yola çıkan İstanbul Muhafızları'nın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.


Haberler 28.10.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 14:46

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