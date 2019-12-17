İstanbul'un tarihi plakçısı kapanıyor (Lale plakçısına veda)

İstanbul Beyoğlu tarihi dükkanlarından birine daha veda ediyor. 64 yıldır müzik tutkunlarının buluşma adresi Lale Plak da kapanıyor. Özellikle caz ve klasik müzikseverlerin uğrak yeri haline gelen plakçının kapısına 31 Aralık'ta kilit vurulacak. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)

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