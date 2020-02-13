"İstasyon kavgası" fotoğrafına ödül (Farelerin görüntüsü yılın fotoğrafı seçildi)

İngiltere Doğal Tarih Müzesinin Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafı Ödülü, sıradışı bir çalışmaya gitti. Londra metrosu platformunda kavga eden iki farenin görüntüsü 28 bin oy alarak "Prestijli halk oylaması" ödülünü kazandı. Sam Rowley, onları fotoğraflayabilmek ve istediği kareyi yakalayabilmek için bir haftasını metroda geçirdi. İşte ayrıntılar...

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