İşte Sümela Manastırı’nın 5 yıllık restorasyon serüveni
Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün ziyarete açıldı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.
Abone ol
Paylaş
İHA 29.07.2020 - 12:27| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 12:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.