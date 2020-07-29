İşte Sümela Manastırı’nın 5 yıllık restorasyon serüveni

Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün ziyarete açıldı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

İHA 29.07.2020 - 12:27 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 12:40

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