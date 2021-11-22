Jason Statham'dan nefes kesen aksiyon İntikam Vakti 26 Kasım’da vizyonda

Aksiyon sinemasının iki büyük ismi, yönetmen Guy Ritchie ve oyuncu Jason Statham güçlerini bu kez İntikam Vakti için birleştirdi. Uzun bir aradan sonra birlikte çalışan ikilinin nefesleri kesecek bu yeni filmi, 26 Kasım’da Türkiye’de vizyona giriyor. Hızlı ve Öfkeli serisi, Tetikçi, Cehennem Melekleri ve Taşıyıcı gibi aksiyon klasikleri ile tanınan İngiliz aktör Jason Statham’ın oğlunun intikamının peşine düşen gizemli H karakterini canlandırdığı ‘İntikam Vakti’ (Wrath of Man), Josh Hartnett, Scott Eastwood ve Holt McCallany gibi usta oyuncuları da kadrosunda barındırıyor.

Haberler 22.11.2021 - 16:07 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 16:25

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