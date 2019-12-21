Jennifer Hudson'ın Aretha Franklin'i canlandırdığı Respect filminden ilk tanıtım

Jennifer Hudson'ın soul müziğin en büyük efsanelerinden olan Aretha Franklin'i canlandırdığı Respect filminden ilk teaser yayınlandı. Leroy McClain, Forest Whitaker, Tate Donovan, Marlon Wayans, Marc Maron ve Mary J. Blige gibi oyuncuların da rol aldığı film, 20 Ekim 2020 tarihinde tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de gösterime girecek.

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