"Jet Sosyete"den Corona özel bölümü

Gülse Birsel imzalı "Jet Sosyete", Corona günlerine özel bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri ve yakında Star TV'de yayınlanacak bölümde, corona günlerinde hepimizin yaşadıkları mizahi bir bakış ile anlatılacak.

NTV 26.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 10:27

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