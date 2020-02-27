Jexi fragmanı

Scott Moore ile Jon Lucas’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı filmin başrolünde son dönemlerde komedi işlerinde görmeye alıştığımız Adam Devine yer alıyor. Filmde, kafasını kuma gömer gibi, bir an bile telefonundan ayırmayan Phil’in yeni aldığı çok akıllı ama ağzı çok bozuk Jexi isimli telefonla kurduğu absürt ilişki anlatılıyor.


27.02.2020 - 13:58 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 14:03

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