Jordan Peele'nin son filmi 'Hayır'dan (Nope) Türkçe altyazılı fragman
'Get Out' ile En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ını kazanan Jordan Peele'nin yazdığı ve yönettiği yeni filmi 'Hayır'dan (Nope) Türkçe altyazılı ilk fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea'nın yer aldığı film, 22 Temmuz'da vizyona girecek.
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Haberler 02.03.2022 - 13:17| Son Güncelleme : 02.03.2022 - 13:28
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