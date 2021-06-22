Jurassic World: Dominion'dan ilk tanıtım

2015 yapımı Jurassic World filminin üçüncü devam halkası Jurassic World: Dominion’dan ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Chris Pratt’in Owen Grady rolüyle ve Bryce Dallas Howard’ın Claire Dearing rolüyle seyirci karşısında olacağı filmde ayrıca Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Justice Smith ve BD Wong da rol alıyor. Film, salgın nedeniyle bir yıllık ertelemenin ardından 10 Haziran 2022’de gösterime girecek.
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22.06.2021 - 07:50| Son Güncelleme : 22.06.2021 - 08:05
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