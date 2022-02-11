Jurassic World Hâkimiyet fragmanı

2022'nin merakla beklenen yapımlarından Jurassic World serisinin üçüncü filmi Jurassic World Hâkimiyet'ten fragman yayınlandı. Jurassic Park'ın kült karakterlerine hayat veren Laura Dern ve Sam Neill'ın seriye dönüş yaptığı film, 10 Haziran'da seyirciyle buluşacak.

Haberler 11.02.2022 - 13:44 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 13:53

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