KADEM'den 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisi
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "28 Şubat" temalı bir sergi hazırlandı. 16 sanatçının katılımıyla düzenlenen "Böyle daha güzelsin" sergisi bugün basına tanıtıldı. Serginin Küratörü Yasemin Darbaz Karaca, NTV ekibinden Pınar İlik Üçer'in sergiye ilişkin sorularını yanıtladı.
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24.02.2020 - 12:23| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 13:01
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