KADEM'den 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisi, 28 Şubat'ta Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında açılacak. 16 sanatçının katılımıyla açılacak sergi bir ay boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

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