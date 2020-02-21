KADEM'den 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisi
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisi, 28 Şubat'ta Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında açılacak. 16 sanatçının katılımıyla açılacak sergi bir ay boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.
21.02.2020 - 09:56| Son Güncelleme : 21.02.2020 - 10:09
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