Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü fragmanı
Nurullah Yenihan ve Engin Baştürk’ün TRT Çocuk’ta yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi diziden uyarladığı animasyonda küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk’u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina’nın hikâyesini anlatıyor.
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27.02.2020 - 13:55| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 14:02
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