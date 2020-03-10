Kara Dul'dan (Black Widow) son fragman

Scarlett Johansson'ın başrolünde bulunduğu Marvel'ın yeni filmi Kara Dul'un (Black Widow) Natasha Romanoff’un hayatından ayrıntılar veren yeni fragmanı yayınlandı. Solo filmd 1 Mayıs 2020'de seyirciyle buluşacak.

10.03.2020 - 07:39 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 07:47

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER