Kara Dul'dan (Black Widow) son fragman

Scarlett Johansson'ın başrolünde bulunduğu Marvel'ın yeni filmi Kara Dul'un (Black Widow) Natasha Romanoff’un hayatından ayrıntılar veren yeni fragmanı yayınlandı. Solo filmd 1 Mayıs 2020'de seyirciyle buluşacak.
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10.03.2020 - 07:39| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 07:47
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