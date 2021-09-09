Kara Kutu fragmanı

Yann Gozlan'ın yönetmenliğindeki film, yeni bir uçağın içerisinde yer aldığı ölümcül bir kazanın arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan genç ve yetenekli bir kara kutu analistinin hayatını odağına alıyor.
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09.09.2021 - 14:02| Son Güncelleme : 09.09.2021 - 14:04
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