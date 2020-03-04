Kara Murat ve Karaoğlan'ın yaratıcıları aynı gün vefat etti

Biri Kara Murat'ın diğeri Karaoğlan'ın yaratıcısı iki usta veda etti. İlk kez 1 Nisan 1963’te yayımlanmaya başlayan ve Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan “Karaoğlan”ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz ve Türk çizgi roman sanatındaki en önemli çizgiromanlardan biri olan  “Kara Murat”ın çizeri Abdullah Turhan aynı gün hayata gözlerini yumdu.

NTV 04.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 10:02

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