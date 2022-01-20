Kara Neme: Gelin Deresi fragmanı

Halil Balıkçı, Sanaz Zahraei, Kyamran Aliyev, İrem Büğrüoğlu ve Erol Sertel'in oynadığı Kara Neme: Gelin Deresi filmini Kemal Danacı yönetti. Yapım, sosyal medyaya içerik üreten Semih ve eşi Burcu'nun hafta sonu için gittikleri kampta yaşadıkları olayları odağına alıyor.
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Haberler 20.01.2022 - 16:39| Son Güncelleme : 20.01.2022 - 16:40
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