Kara Noel / Black Christmas fragmanı

1974’te Bob Clark’ın çektiği slasher türündeki filmin aynı adlı yeni versiyonundan, eski filmi izleyen biri olarak aynı zevki almamı beklemeyin. Bir katilin genç kadınlarla köşe kapmaca oynadığı günümüz korku filminde kadınlar, bir süre sonra hayatlarındaki adamların o kadar da güvenilir olmadıklarını anlıyor neyse ki. Sophia Takal’ın yönettiği filmde Imogen Poots, Cary Elwes, Brittany O'Grady ve Aleyse Shannon rol alıyor.

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