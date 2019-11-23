Karakomik Filmler 2 - Emanet ve Deli'den ilk fragman

Cem Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin devamı 'Emanet’ ve 'Deli'nin fragmanını sosyal medya sayfasından ilk kez paylaştı. Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada' 18 Ekim'de seyirciyle buluşmuştu. Serinin üçüncü ve dördüncü filmleri “2 film birden” konseptiyle 17 Ocak'ta gösterime girecek.

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