Karakomik Filmler 2: Emanet'in fragmanı

Cem Yılmaz'ın imzasını attığı Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'nın ardından Karakomik Filmler 2 izleyicileriyle buluşmak için hazırlanıyor. Karakomik Filmler: Emanet, yetenek yarışmalarına katılarak şöhret peşinde koşan Birol'un hikayesini konu ediniyor. Karakomik Filmler 2, Emanet ve Deli filmleriyle birlikte 17 Ocak'ta gösterime girecek.

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