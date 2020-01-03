Karakomik Filmler 2: Emanet'in fragmanı

Cem Yılmaz'ın imzasını attığı Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'nın ardından Karakomik Filmler 2 izleyicileriyle buluşmak için hazırlanıyor. Karakomik Filmler: Emanet, yetenek yarışmalarına katılarak şöhret peşinde koşan Birol'un hikayesini konu ediniyor. Karakomik Filmler 2, Emanet ve Deli filmleriyle birlikte 17 Ocak'ta gösterime girecek.
03.01.2020 - 16:50| Son Güncelleme : 03.01.2020 - 16:56
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