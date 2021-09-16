Karanlıktaki Çığlık fragmanı

Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernandez ve Clara Kovacic'in başrollerinde oynadığı; Diego Savignano'nun yönetmenliğini yaptığı Karanlıktaki Çığlık, genç bir Youtuber'ın, Dark Web'in derinliklerine erişmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.

16.09.2021 - 13:32 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 13:34

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