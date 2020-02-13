Kayseri'de 4 bin yıllık kil tabletler, replikalarla tanıtılıyor
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'de tarihin daha fazla bilinmesi için önemli bir proje hayata geçirildi. Arkeolojik kazılarda bulunan 4 bin yıllık kil tabletlerin replikaları yapılmaya başlandı. Orijinallerini bire bir yansıtan replikalar, yurt dışından kente gelen misafirlere hediye ediliyor. Kil tabletlerin replikaları, Nevşehir'in Avanos ilçesinden toplanan çamurla yapılıyor. İşte ayrıntılar...
13.02.2020 - 10:10| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 10:23
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