Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi / True History of the Kelly Gang fragmanı
1800’lerde yaşamış Ned Kelly kimileri için azılı bir suçlu, kimileri içinse Avustralyalı bir halk kahramanı. Yaptığı soygunlarla ve haydutluklarla Avusturalya'da efsane olan Ned Kelly’nin hayatını anlatan filmde Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel imzası var. George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam, Russell Crowe ve Orlando Schwerdt’ın rol aldığı filmde Kelly ve çetesinin eylemleri üzerinden, dönemin Avustralya’sına da göz gezdireceksiniz.
Abone ol
Paylaş
27.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 14:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.