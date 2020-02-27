Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi / True History of the Kelly Gang fragmanı

1800’lerde yaşamış Ned Kelly kimileri için azılı bir suçlu, kimileri içinse Avustralyalı bir halk kahramanı. Yaptığı soygunlarla ve haydutluklarla Avusturalya'da efsane olan Ned Kelly’nin hayatını anlatan filmde Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel imzası var. George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam, Russell Crowe ve Orlando Schwerdt’ın rol aldığı filmde Kelly ve çetesinin eylemleri üzerinden, dönemin Avustralya’sına da göz gezdireceksiniz.


27.02.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 14:05

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