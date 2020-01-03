NTV, “Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları”yla en anlamlı yılbaşı programını ekrana taşıdı. Birbirinden ünlü sanatçılar, albümdeki şarkıları yılbaşı akşamı Darülaceze’ye destek için söyledi. Piyasaya çıktığı günden itibaren büyük ilgi gören “Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti” saygı albümü için biraraya gelen sanatçılar, bu kez Darülaceze sakinlerinin yüzünde bir tebessüm oluşturmak için sahneye çıktı. Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlunun üstlendiği programa birbirinden ünlü sanatçılar, #eNguzelhediye için mesajları ve şarkılarıyla renk kattı. Sanatçılar, Osmanlıdan Cumhuriyete 100 bine yakın ihtiyaç sahibi kişiye ev sahipliği yapan Darülaceze için bağış çağrısı yaptı. Darülaceze Başkanlığı’nın 1895 SMS hattına gelecek bağışlarla ihtiyaç sahiplerine kaynak sağlanması hedeflendi.
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