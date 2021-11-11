Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler fragmanı

Klasikleşmiş "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" masalını farklı bir olay örgüsüyle odağına alan Güney Kore yapımı "Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler" adlı animasyon türündeki film, babasını kurtarmak isteyen Prenses ile bir kara büyü sonucu cüceye dönüşen yedi prensin hikayesini izleyicinin beğenisine sunuyor.
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Haberler 11.11.2021 - 13:38| Son Güncelleme : 11.11.2021 - 13:40
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